“الأرصاد” : انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق.. وثلوج على الحدود الشمالية والجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة وتؤثر تدريجياً على الأجزاء الجنوبية من المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك على منطقة نجران.
وأشار إلى أنه يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على طريف، والقريات، وتكون الصقيع على جبل اللوز وعلقان بتبوك.
ونوه التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.