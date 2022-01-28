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جديد المحليات > بالفيديو.. “هواوي” تطلق هاتفين جديدين لها خلال حفل إقليمي بالرياض
28/01/2022   7:05 ص

بالفيديو.. “هواوي” تطلق هاتفين جديدين لها خلال حفل إقليمي بالرياض

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أقامت مجموعة “هواوي” الصينية، حفلاً إقليمياً في الرياض لإطلاق هاتفين جديدين وهما “HUAWEI P50 Pro”، و”HUAWEI P50 Pocket”، حيث بيّنت مواصفاتهما وأسعارهما.

ونوه رئيس مجموعة هواوي في الشرق الأوسط وإفريقيا بابلو نينغ وفقاً لـ “الإخبارية”، إلى نية المجموعة افتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في الرياض، لمواصلة عرض هواتفها الذكية الجديدة أمام المُستهلكين.

وأوضح نينغ أن الفرع الذي سيتم افتتاحه في الرياض سيكون أكبر متجر رئيسي دولي للشركة، على أن يكون الافتتاح الرسمي له مطلع شهر فبراير المقبل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “هواوي” تطلق هاتفين جديدين لها خلال حفل إقليمي بالرياض

جديد المحليات
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