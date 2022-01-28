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جديد المحليات > “مركز الغطاء النباتي” يوقع اتفاقية لزراعة 200 ألف شجرة في محمية الملك خالد الملكية
28/01/2022   7:05 ص

“مركز الغطاء النباتي” يوقع اتفاقية لزراعة 200 ألف شجرة في محمية الملك خالد الملكية

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وقَّع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالقادر، عقدًا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الملك خالد الملكية.

وتتمثل الاتفاقية في زراعة 200 ألف شجرة محلية، إضافة إلى أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية، وتأتي ضمن جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء في أراضي المملكة ومنها المحميات.

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها؛ للحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، ومكافحة الاحتطاب. وفق “أخبار 24”.

“مركز الغطاء النباتي” يوقع اتفاقية لزراعة 200 ألف شجرة في محمية الملك خالد الملكية

جديد المحليات
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