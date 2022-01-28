استشاري يُفند حقيقة إصابة طفل بالسكري عقب حصوله على لقاح “كورونا”

فنّد استشاري طب الأطفال والغدد الصماء، الدكتور عبد المعين الآغا، حقيقة ما جرى تداوله بشأن تسبب اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” في إصابة أحد الأطفال بمرض السكري.
وقال الآغا في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن ما يجري تداوله بشأن تلك الواقعة “غير صحيح”، كون الإصابة بالنوع الأول من داء السكري تحدث جراء خلل بالجهاز المناعي يتشكل خلال شهور أو أعوام ولا يمكن حدوثه خلال 3 أيام فقط.
ولفت إلى أنه جرى رصد الكثير من الشائعات حول أضرار مُحتملة للقاح “كورونا” خلال الأسبوعين الماضيين عبر وسائل التواصل، مشيراً إلى أن مطلقي تلك الشائعات يستغلون استمرار تخوف البعض من اللقاحات. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري طب الأطفال والغدد الصماء أ.د عبد المعين الآغا: خبر إصابة الطفل بالسكري بسبب #لقاح_كورونا غير صحيح.. وماحصل قد يكون صدفة#الراصد pic.twitter.com/APVz0zBMTo
— الراصد (@alraasd) January 27, 2022