بالفيديو.. الأمير تركي بن طلال يشهد صُلح عدد من أفراد قبيلة بمحافظة بيشة

شهد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، توقيع صلح بين عدد من أفراد قبيلة الجروان بن معاوية بمحافظة بيشة.
وأعلن شيخ قبائل بني عمرو الرميثن شهران تنازل مواطن عن حقه الخاص في قضية خلاف، تقديرًا لجهود أمير المنطقة في إصلاح ذات البين.
يذكر أن توجيهات الأمير تركي بن طلال أنهت، في وقت سابق، العديد من الخلافات التي استمرت عدة سنوات بين عدد من أفراد القبائل بمنطقة عسير.
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الأمير #تركي_بن_طلال يشهد صُلح عدد من أفراد قبيلة الجروان من معاوية بمحافظة #بيشة، ومواطن يعلن تنازله عن حقه الخاص في قضية خلاف، تقديرًا لجهود سموه في إصلاح ذات البين. pic.twitter.com/KPQE5TbcdX
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) January 28, 2022
وفق “أخبار 24”.