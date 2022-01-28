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جديد المحليات > 7 أمور عليك الالتزام بها.. “الصحة” توضح الممارسات الصحية للمصاب في الحجر المنزلي
28/01/2022   6:13 م

7 أمور عليك الالتزام بها.. “الصحة” توضح الممارسات الصحية للمصاب في الحجر المنزلي

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أوضحت وزارة الصحة، عددا من الممارسات الصحية للمصابين بفيروس “كورونا” في الحجر المنزلي، التي يجب عليهم الالتزام بها.

وأكدت الوزارة في رسالة توعوية، أنه يجب على المصاب في الحجر المنزلي فتح النوافذ للحفاظ على تجدد الهواء، والتواصل عن بعد من خلال التطبيقات والهواتف، واستخدام المناديل أو المرفق لتغطية الفم عند السعال أو العطس، وغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما.

وشددت على ضرورة عدم مشاركة الأدوات المستعملة مع الآخرين، وعدم السماح بالزيارات أو استقبال الآخرين، إضافة إلى عدم مشاركة دورة المياه مع الآخرين. وفق “أخبار 24”.

7 أمور عليك الالتزام بها.. “الصحة” توضح الممارسات الصحية للمصاب في الحجر المنزلي

جديد المحليات
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