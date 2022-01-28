المملكة في المركز الثاني بتصنيف “بلومبرج” لأفضل الدول تعايشًا مع جائحة كورونا

احتلت المملكة المركز الثاني في تصنيف شبكة بلومبرج الأمريكية لأفضل الأماكن التي يمكن التواجد بها للتعايش مع كورونا.
وصعدت المملكة 18 مركزًا في التصنيف، حيث حققت 77.8 نقطة، لتأتي بهم خلف الإمارات التي حققت المركز الأول في القائمة برصيد 78.9 نقطة بعد تقدمها مركزين عن آخر تصنيف، فيما جاءت فنلندا ثالثًا برصيد 70.1 نقطة، وتركيا رابعًا بنفس الرصيد.
وتذيلت الفلبين القائمة المكونة من 53 دولة، حيث تراجع تصنيفها 3 مراكز وحققت 48.3 نقطة، ثم فيتنام في المركز 52 برصيد 53.4 نقطة، ورومانيا في المركز 51 برصيد 55.5 نقطة. وفق “أخبار 24”.
ويعتمد التصنيف على تقييم الدول الـ53 من خلال 12 مؤشرًا للبيانات، تشمل القدرة على احتواء فيروس كورونا، وجودة الرعاية الصحية، وتغطية التطعيم، وعدد الوفيات، والتقدم المحرز في بدء استئناف السفر.