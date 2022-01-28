بالفيديو.. “الغذاء والدواء”: عقوبات المنشآت المخالفة للائحة “الغذاء” الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو السجن 10 سنوات

استعرض رئيس إنفاذ أنظمة الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبداللطيف الشبيكي، أبرز العقوبات التي تضمنها نظام الغذاء ولائحته ضد المنشآت المخالفة.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن النظام ولائحته تضمنا عددًا من العقوبات، تصل إلى غرامة قدرها 10 ملايين ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
وأشار إلى أن العقوبات تشمل أيضًا إلغاء الترخيص أو تعليقه، بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي نشاط غذائي في مدة لا تزيد عن 180 يومًا. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بعقوبات الغش في المواد الغذائية، أكد الشبيكي أن عقوباتها تشمل غرامة قدرها 100 ألف ريال، موضحًا أن أقصى عقوبة تصل لنصف مليون ريال.
فيديو | رئيس إنفاذ أنظمة الغذاء: غرامة الغش في المواد الغذائية 100 ألف ريال وأقصى عقوبة تصل لنصف مليون#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/4gVamzpCRL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2022