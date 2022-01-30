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تعليم الخرج > ذكرى يوم التأسيس : يستحضر مجداً تليداً وتاريخاً عريقاً
31/01/2022   12:16 ص

ذكرى يوم التأسيس : يستحضر مجداً تليداً وتاريخاً عريقاً

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بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى التأسيس، صرح سعادة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطلحي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز قائلاً:

يأتي هذا الأمر الملكي الكريم، في تخليد هذه الذكرى الوطنية العزيزة، ذكرى يوم التأسيس؛ ليستحضر مجداً تليداً وتاريخًا عريقا، ومسيرة ثريّة بالنضال والبذل والعطاء، ورؤية ثاقبة رُسمت معالمها منذ ثلاثة قرون، بقيادة حكيمة ذاتِ إرادةٍ ماضية، تعاقبت مع مرور السنوات، مسخرة جهودها في خدمة هذه الأرض الكريمة وأهلها، حتى رسمت وأسست دولة راسخة الأركان، شامخة البُنيان، ترفل بالأمن والأمان، بنهضة شاملة على جميع المستويات، لذا يحق لنا أن نفخر ونعتز بهذا الأمر الملكي الكريم، وأن نحتفي بيوم التأسيس من كل عام، فهو يوم من غُرر الأيام التي تستحق الذكرى، وتذكي مشاعر الانتماء الوطني، وتمثل نبراسًا لمستقبلنا الزاهر -بإذن الله-.
دامت مملكتنا آمنة مطمئنة، ودامت قيادتنا الرشيدة ذخراً للوطن وأهله.
رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
أ.د.عبدالرحمن بن هلال الطلحي

ذكرى يوم التأسيس : يستحضر مجداً تليداً وتاريخاً عريقاً

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