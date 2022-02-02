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رياضة > نيابة عن الملك سلمان .. ولي العهد يكرم أصحاب المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
02/02/2022   3:10 م

نيابة عن الملك سلمان .. ولي العهد يكرم أصحاب المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أعلن رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيكرم أصحاب المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السادسة.

وأكد أن النادي يستعد منذ صباح اليوم (الأربعاء) للتكريم الذي سيكون أكبر حدث وأضخم كرنفال في عالم الإبل، مشيرًا إلى أن ولي العهد سيكرم الفائزين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، أُقِيم في الصياهد الجنوبية بشمال شرق الرياض، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 12 يناير الماضي. وفق “أخبار 24”.

نيابة عن الملك سلمان .. ولي العهد يكرم أصحاب المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

رياضة
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