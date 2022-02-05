جمع لقاء ودي، اليوم (السبت)، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين.
وأظهر مقطع فيديو، الشيخ تميم بن حمد والشيخ محمد بن زايد، أثناء تبادل حديث ودي، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، تكريمًا لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، المقامة في العاصمة الصينية بكين.
كما التقى أمير قطر؛ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعددًا من رؤساء الدول والحكومات.
وفق “أخبار 24”.