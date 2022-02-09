قبل موقعة مونديال الأندية.. هل يكرر رباعي الهلال إسقاط تشيلسي؟

يخوض نادي الهلال مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، غدًا (الأربعاء)، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة حاليا في الإمارات.
وأكد مساعد مدرب تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الهلال يملك لاعبين مميزين يعرفهم جيدًا، وسبق لهم التألق أمام “البلوز”، كما قال لاعب تشيلسي “أزبيليكويتا”: “الهلال فريق خطير جدا ويملك قوة هجومية، وسبق أن واجهنا لاعبيهه مثل بيريرا وإيغالو، وهو فريق يركز على الهجوم”.
ويعتمد نادي الهلال على رباعي هجومي يملك خبرات رائعة في البطولات الأوروبية، وسبق لهم التألق والفوز على تشيلسي قبل انضمامهم لحامل لقب دوري أبطال آسيا 2021.
أوديون إيغالو
لعب المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، أمام نادي تشيلسي في 6 مباريات كاملة بقميص فريقي واتفورد، ومانشستر يونايتد.
وحقق إيغالو الفوز على تشيلسي بقميص مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، كما سجل بقميص واتفورد في المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللندني (2-1).
ماتيوس بيريرا
قدم محترف الهلال ماتيوس بيريرا واحدة من أفضل مبارياته عندما كان لاعبًا مع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في مواجهة تشيلسي.
وأحرز بيريرا هدفين وصنع مثلهما، ليقود وست بروميتش ألبيون، للفوز على تشيلسي، بخمسة أهداف مقابل هدفين.
كاريلو
شارك البيروفي أندريه كاريلو في فوز ناديه الأسبق، واتفورد الإنجليزي على حساب نادي تشيلسي.
وقاد أندريه كاريلو واتفورد للفوز على تشيلسي، بنتيجة 4-1 مطلع فبراير 2018 في إطار الدوري الإنجليزي.
موسى ماريغا
حقق موسى ماريغا رفقة ناديه السابق، بورتو البرتغالي، الفوز على حساب تشيلسي بنتيجة هدف دون رد، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وفق “أخبار 24”.
وقاد ماريغا بورتو للفوز على تشيلسي، لكن الأخير حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لتفوقه بنتيجة مباراة الذهاب بهدفين دون رد.