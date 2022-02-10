نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “رومارينهو Vs تاليسكا”.. من سيكون بطل كلاسيكو الاتحاد والنصر؟
10/02/2022   9:50 ص

“رومارينهو Vs تاليسكا”.. من سيكون بطل كلاسيكو الاتحاد والنصر؟

+ = -
664

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كلاسيكو قويا، بين فريق الاتحاد المتصدر، ونظيره النصر مطارده المباشر، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوّق محترف فريق النصر، اللاعب البرازيلي تاليسكا، في التسديدات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتفوق محترف الاتحاد اللاعب البرازيلي رومارينهو، في التسديد، ونستعرض أبرز أرقام اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

هل سيرحل رومارينيو؟ الاتحاد ينهي الجدل باتفاق حاسم | Goal.com

شارك محترف الاتحاد رومارينهو في 18 مباراة بدوري المحترفين هذا الموسم (2021-2022)، بمعدل دقائق لعب وصل إلى 1550 دقيقة، وسجل 12 هدفا، وشارك في 19 تسديدة على مرمى المنافسين، بدقة وصلت إلى 65%، وصنع 24 فرصة، وصناعة هدفين. وفق “أخبار 24”.

في المقابل شارك محترف النصر، تاليسكا، في 18 مباراة بدوري المحترفين هذا الموسم (2021-2022)، بمعدل دقائق لعب وصل إلى 1604 دقائق، وسجل 14 هدفا، وشارك في 38 تسديدة على مرمى المنافسين، بدقة وصلت إلى 49%، وصنع 15 فرصة، وصناعة هدفين.

قصة حزينة تكشف أن تاليسكا مسكين&quot;

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 44 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثاني في الوصافة برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.

“رومارينهو Vs تاليسكا”.. من سيكون بطل كلاسيكو الاتحاد والنصر؟

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197901.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.