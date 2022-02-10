“رومارينهو Vs تاليسكا”.. من سيكون بطل كلاسيكو الاتحاد والنصر؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كلاسيكو قويا، بين فريق الاتحاد المتصدر، ونظيره النصر مطارده المباشر، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتفوّق محترف فريق النصر، اللاعب البرازيلي تاليسكا، في التسديدات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتفوق محترف الاتحاد اللاعب البرازيلي رومارينهو، في التسديد، ونستعرض أبرز أرقام اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.
شارك محترف الاتحاد رومارينهو في 18 مباراة بدوري المحترفين هذا الموسم (2021-2022)، بمعدل دقائق لعب وصل إلى 1550 دقيقة، وسجل 12 هدفا، وشارك في 19 تسديدة على مرمى المنافسين، بدقة وصلت إلى 65%، وصنع 24 فرصة، وصناعة هدفين. وفق “أخبار 24”.
في المقابل شارك محترف النصر، تاليسكا، في 18 مباراة بدوري المحترفين هذا الموسم (2021-2022)، بمعدل دقائق لعب وصل إلى 1604 دقائق، وسجل 14 هدفا، وشارك في 38 تسديدة على مرمى المنافسين، بدقة وصلت إلى 49%، وصنع 15 فرصة، وصناعة هدفين.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 44 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثاني في الوصافة برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.