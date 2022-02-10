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جديد المحليات > خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي
10/02/2022   9:50 ص

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء) اتصالاً هاتفيًا من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا ما أبداه بايدن من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار خادم الحرمين إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السـلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار. وفق “أخبار 24”.

كما أعرب خادم الحرمين، عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

جديد المحليات
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