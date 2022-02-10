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جديد المناطق > أمين جدة: تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية لنقل أسر الأحياء العشوائية لها بعد الإزالة
10/02/2022   9:51 ص

أمين جدة: تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية لنقل أسر الأحياء العشوائية لها بعد الإزالة

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أوضح أمين محافظة جدة، صالح التركي، أن وزارة الإسكان جهزت 5 آلاف وحدة سكنية لاستقبال الأسر التي تعيش على الضمان الاجتماعي وتمت إزالة منازلها بالأحياء العشوائية.

وقال التركي خلال لقائه مع برنامج “الموقف” على قناة “السعودية”، إنه جرى نقل 102 أسرة كانت تسكن بحي غليل إلى مشاريع وزارة الإسكان حتى الآن، مبينًا أن من يملكون صكوكاً لمنازلهم وكانوا يسكنون الأحياء العشوائية قبل إزالتها سيتم إعطاؤهم مسكناً لمدة سنة أو استئجار سكن لهم.

وأشار إلى أن سيطرة العمالة المُخالفة على أحياء وسط جدة جعل السكان يهربون منها بعدما أصبحت مهجورة وعشوائية، مبينًا أن المخطط الحالي سيعمل على عودة الأحياء القديمة لوسط جدة وأن تكون المدينة أكثر حيوية.

وفق “أخبار 24”.

أمين جدة: تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية لنقل أسر الأحياء العشوائية لها بعد الإزالة

جديد المناطق
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