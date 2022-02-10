أمين جدة: تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية لنقل أسر الأحياء العشوائية لها بعد الإزالة

أوضح أمين محافظة جدة، صالح التركي، أن وزارة الإسكان جهزت 5 آلاف وحدة سكنية لاستقبال الأسر التي تعيش على الضمان الاجتماعي وتمت إزالة منازلها بالأحياء العشوائية.
وقال التركي خلال لقائه مع برنامج “الموقف” على قناة “السعودية”، إنه جرى نقل 102 أسرة كانت تسكن بحي غليل إلى مشاريع وزارة الإسكان حتى الآن، مبينًا أن من يملكون صكوكاً لمنازلهم وكانوا يسكنون الأحياء العشوائية قبل إزالتها سيتم إعطاؤهم مسكناً لمدة سنة أو استئجار سكن لهم.
وأشار إلى أن سيطرة العمالة المُخالفة على أحياء وسط جدة جعل السكان يهربون منها بعدما أصبحت مهجورة وعشوائية، مبينًا أن المخطط الحالي سيعمل على عودة الأحياء القديمة لوسط جدة وأن تكون المدينة أكثر حيوية.
#الموقف | أمين محافظة جدة – صالح التركي : تم نقل 102 أسرة سعودية ساكنة بحي غليل لمشاريع وزارة الإسكان، ويوجد 5000 وحدة سكنية تقريبًا ستقدم للمواطنين الساكنين بالأحياء العشوائية. @tariqalhomayed #قناة_السعودية pic.twitter.com/uBVl6icRLL
— قناة السعودية (@saudiatv) February 9, 2022
#الموقف | أمين محافظة جدة – صالح التركي: بسبب سيطرة العمالة المخالفة، هرب الناس من وسط جدة. @tariqalhomayed #قناة_السعودية pic.twitter.com/5NcHqoTcf3
— قناة السعودية (@saudiatv) February 9, 2022
وفق “أخبار 24”.