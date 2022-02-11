نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. قصة الصدفة التي جمعت معلماً بطالبه في الابتدائية ليكون طبيبه وينهي معاناته مع مرض القلب
11/02/2022   11:37 ص

بالفيديو.. قصة الصدفة التي جمعت معلماً بطالبه في الابتدائية ليكون طبيبه وينهي معاناته مع مرض القلب

+ = -
638

جمعت الصدفة معلماً بطالبه في المرحلة الابتدائية بعد سنوات طويلة ليكون طبيبه الذي يداويه من مرض القلب.

وروى كبير الأطباء في مركز الأمير سلطان لطب القلب، البروفيسور عبدالله العبدالقادر، ومعلمه صالح الخليفة خلال حديثهما لبرنامج “ألف ميل” على القناة السعودية، تفاصيل لحظة اللقاء بينهما.

وأوضح الخليفة أنه كان يراجع مع طبيب قلب في مستشفى الملك فهد وحوّله إلى آخر كان حضر حديثاً من مستشفى الملك فهد التخصصي، مضيفاً أنه عندما دخل عيادة العبدالقادر نهض بسرعة من مقعده وناداه مرحبا: “أستاذي وتاج رأسي”، من ثم احتضنه وقبله في رأسه. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن موقف طالبه السابق جعله يذرف الدموع لا شعورياً وأنساه التعب الذي يعاني منه، من جهته، شدد العبدالقادر على أن الخليفة كان بالنسبة له مثل والده ولم ينس مواقفه معه عندما كان طالبا في المدرسة.

بالفيديو.. قصة الصدفة التي جمعت معلماً بطالبه في الابتدائية ليكون طبيبه وينهي معاناته مع مرض القلب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198061.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.