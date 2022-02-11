” الضمان الصحي” يعاقب أصحاب عمل لعدم توفيرهم التغطية التأمينية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم

كشف مجلس الضمان الصحي عن توقيعه عقوبات على عدد من أصحاب العمل، لعدم توفير التغطية التأمينية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وأوضح المجلس أمس (الخميس) أن نظام الضمان الصحي الإلزامي يشمل السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص وذويهم.
وأضاف أن ذوي العاملين يتمثلون في الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات، والأيتام المحتضنين لدى الأسر. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للضمان الصحي، أحمد أبو عمارة، أن أصحاب العمل تم إنذارهم أولاً، وبعد عدم التزامهم أُوقعت بحقهم العقوبات من قبل لجنة ضبط المخالفات.