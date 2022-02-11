تداول مغردون مقطع فيديو قديماً للراحل العالم والخبير الفلكي الكويتي “صالح العجيري”، يتحدث فيه عن الدكتور خالد الزعاق ويصفه بالباحث المتمكن، كما قال إنه يعده خليفته.
وقال الراحل “العجيري”، إن الفلكي خالد الزعاق باحث متمكن ومن أبرز تلاميذي وأعده خليفتي لغزارة علمه وسعة اطلاعه، علاوة على دقة حساباته وتوقعاته الطقسية.
وأضاف أن الزعاق درس على يديه الفلك العلمي والعملي وله أبحاث متعددة تدل على إرادته القوية وعزيمته الفتية، مضيفا أنه يحمل همة السلف في البحث والتقصي وترويض المعلومة. وفق “أخبار 24”.
وختم حديثه قائلا إن الزعاق اجتاز الحدود لطلب العلم في صغر سنه، داعيا له بالتوفيق لخدمة العلم والعلماء.
يشار إلى أن العجيري تـوفي اليوم (الخميس)، ويُعد أحد أبرز علماء الفلك في الكويت، وعُرِف بكونه صاحب تقويم العجيري الشهير، الذي اعتمدته بلاده كتقويم رسمي في جميع معاملاتها الرسمية.