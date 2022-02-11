بالأرقام.. الفرق السعودية لا تعرف طعم الهزيمة أمام عرب أفريقيا بمونديال الأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مغامرة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليا بالإمارات، عندما يواجه نظيره الأهلي المصري، السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
وكان الهلال قد خسر مباراته أمام تشيلسي الإنجليزي، مساء الأربعاء، بنتيجة (1-0)، في لقاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتأهل الهلال إلى مونديال الأندية، بعد الفوز بدوري أبطال آسيا 2021، على حساب نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، ليصبح الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد 4 مرات. وتعد هذه المشاركة الثانية لفريق الهلال في كأس العالم للأندية، والرابعة للأندية السعودية، حيث سبقه النصر والاتحاد للمحفل الدولي. وفق “أخبار 24”.
وتعد مواجهة الهلال أمام الأهلي المصري رابع لقاء يجمع بين الفرق السعودية مع أندية عرب أفريقيا في مونديال الأندية.
النصر × الرجاء المغربي
سجل فريق النصر أول مشاركة للأندية السعودية في كأس العالم للأندية العام 2000 بالبرازيل، واكتفى حينها بالمركز السادس وحصل على جائزة اللعب النظيف.
ولعب النصر في هذه البطولة 3 مباريات، الأولى خسرها أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3، لكنه حقق الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 4-3، وفي المبارة الثالثة خسر الفريق أمام كورينثيانز البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد.
الاتحاد × الأهلي المصري
اصطدم فريق الاتحاد خلال مشاركته بكأس العالم للأندية العام 2005 بنظيره الأهلي المصري في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة، وهزمه بهدف دون رد، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام ساو باولو البرازيلي بنتيجة 3-2.
واكتفى الاتحاد بالمركز الرابع في تلك البطولة، بعد الخسارة أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بنتيجة 2-3.
الهلال × الترجي التونسي
كرر فريق الهلال سيناريو تفوق الأندية السعودية على عرب أفريقيا، خلال مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية العام 2019، والتي حقق خلالها المركز الرابع.
وبدأ الهلال البطولة بمواجهة عربية خالصة ضد الترجي التونسي، على أرضية ملعب جاسم بن حمد، ونجح خلالها الهلال في تحقيق الفوز بهدف نظيف.
وضرب الهلال موعدًا مع فلامينغو البرازيلي، في نصف النهائي وخسر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على أرضية ملعب خليفة الدولي في قطر.
وخاض الهلال مباراة تحديد المركز الثالث ضد مونتيري المكسيكي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، لكن ممثل المملكة خسر بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.