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جديد المحليات > “الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بمقيم ضَرب مواطنًا على وجهه وخنقه حتى الموت
15/02/2022   3:50 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بمقيم ضَرب مواطنًا على وجهه وخنقه حتى الموت

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ حكم القـتل قـصاصًا في أحد الجناة قتـل مواطنا في منطقة جازان.

وأوضحت أن الأردني حسن عبدالعزيز عطية نصار أقدم على قـتل المواطن حسين بن جابر بن سالم المالكي، وذلك بضربه على وجهه وخـنقه مما أدى إلى وفـاته.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقـتل قـصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القـتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القـصاص. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن الحكم أُيد من مرجعه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القـصاص من الجاني، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القـتل قـصاصًا بالجاني حسن عبدالعزيز عطية نصار في جيزان.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بمقيم ضَرب مواطنًا على وجهه وخنقه حتى الموت

جديد المحليات
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