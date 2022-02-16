يناقش ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية.. منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته العاشرة في نوفمبر القادم

يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته العاشرة، خلال الفترة (14- 16) نوفمبر 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
وصرح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، الرعاية الكريمة لخادم الحرمين؛ تعزز من دور المنتدى كمركز فكري اقتصادي إستراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم المبادرات والتوصيات والحلول الملائمة. وفق “أخبار 24”.
ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، أربع دراسات هي: ” آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، وأهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، وربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي”.