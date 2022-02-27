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رياضة > رئيس الأهلي بعد الخسارة من الاتحاد: “لم نعرف أنه تم خلط قوانين كرة القدم بكرة اليد”
27/02/2022   9:15 ص

رئيس الأهلي بعد الخسارة من الاتحاد: “لم نعرف أنه تم خلط قوانين كرة القدم بكرة اليد”

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ماجد النفيعي، على خسارة فريقه أمام الاتحاد، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النفيعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هاردلك للجماهير ومبروك للاتحاد.. خسرنا بأخطاء لاعبينا وولا نستحق الهزيمة”.

وتابع: “لعبنا شوط أول سيئ جدا بسبب أخطاء فرديه وهدف تسلل غير صحيح، ومع ذلك عدنا بقوة في الشوط الثاني.. ولم نعرف أنه تم خلط قوانين كرة القدم بكرة اليد”. وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز التاسع.

رئيس الأهلي بعد الخسارة من الاتحاد: “لم نعرف أنه تم خلط قوانين كرة القدم بكرة اليد”

رياضة
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