رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالبحرين يشيد بـ”كأس السعودية”

نوه رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين، الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، بالتميز المستمر الذي يحققه سباق كأس السعودية العالمي للخيل عاماً بعد آخر.
وأشاد “آل خليفة” خلال حضوره حفل سباق “كأس السعودية” على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، بالجهود المبذولة والمستوى التنظيمي المميز من قبل القائمين على تنظيم السباق العالمي للخيل، مهنئاً الفائزين بالكؤوس والمراكز الأولى، ومتمنياً التوفيق لبقية المشاركين في السباقات المقبلة.
وأعرب عيسى بن سلمان بن حمد عن تمنياته للمملكة بتحقيق المزيد من الريادة والإنجاز في مجال الخيل والفروسية، مشيداً بما حققته المملكة من نجاحات عالمية خلال النسخ الماضية. وفق “أخبار 24”.