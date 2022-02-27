بالفيديو.. “المجحد”: نعتذر من جماهير الأهلي التي تدعمنا في كل مباراة

علق لاعب الأهلي، محمد المجحد، على خسارة فريقه أمام الاتحاد، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المجحد في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “في البداية أبارك لنادي الاتحاد، وهارد لك جماهير الأهلي.. الصراحة كثرت الأعذار.. ونعتذر من جماهيرنا التي تدعمنا في كل مباراة”.
وأوضح: “في الشوط الأول فقدنا السيطرة على نادي الاتحاد خاصة بعدما تلقينا هدفين، وقبل نزولي أرضية الملعب طلب مني مدرب الفريق التصويب على المرمى حتى نسجل الأهداف”. وفق “أخبار 24”.
وتابع المجحد: “في الشوط الثاني استطاع لاعبي الأهلي العودة إلى أجواء المباراة، حتى تم تسجيل أهداف، ولكن التحكيم أثر على النتيجة في مباراة اليوم”.
” نعتذر من جماهيرنا التي تدعمنا في كل مباراة، والتحكيم أثر على النتيجة في مباراة اليوم ”
محمد المجحد – لاعب #الأهلي#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/MPmIjfO412
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022