نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. “المجحد”: نعتذر من جماهير الأهلي التي تدعمنا في كل مباراة
27/02/2022   9:14 ص

بالفيديو.. “المجحد”: نعتذر من جماهير الأهلي التي تدعمنا في كل مباراة

+ = -
560

علق لاعب الأهلي، محمد المجحد، على خسارة فريقه أمام الاتحاد، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المجحد في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “في البداية أبارك لنادي الاتحاد، وهارد لك جماهير الأهلي.. الصراحة كثرت الأعذار.. ونعتذر من جماهيرنا التي تدعمنا في كل مباراة”.

وأوضح: “في الشوط الأول فقدنا السيطرة على نادي الاتحاد خاصة بعدما تلقينا هدفين، وقبل نزولي أرضية الملعب طلب مني مدرب الفريق التصويب على المرمى حتى نسجل الأهداف”. وفق “أخبار 24”.

وتابع المجحد: “في الشوط الثاني استطاع لاعبي الأهلي العودة إلى أجواء المباراة، حتى تم تسجيل أهداف، ولكن التحكيم أثر على النتيجة في مباراة اليوم”.

بالفيديو.. “المجحد”: نعتذر من جماهير الأهلي التي تدعمنا في كل مباراة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200409.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.