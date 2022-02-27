أول تعليق من “هاسي” بعد خسارة الديربي أمام الاتحاد

علق المدير الفني لفريق الأهلي بيسنيك هاسي، على الخسارة أمام الديربي أمام الاتحاد بنتيجة 3-4، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري المحترفين.
وقال هاسي في تصريحات بعد المباراة: “إذا لم تستطع جلب حكام أجانب على مستوى عالٍ، المحلي أفضل”
وأضاف: “هل يقطع خبراني يده لكي لا يحتسب الحكم ركلة جزاء؟ أداء الحكم اليوم كان غريبًا”.
وتابع: “هناك لاعب طلب مني أنه يحصل على بطاقة صفراء حتى يكون جاهز للقاء الاتحاد، ولكن تمنيت لو أنه توقف ولم يلعب اليوم”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 51 في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز التاسع.