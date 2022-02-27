نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > أول تعليق من “هاسي” بعد خسارة الديربي أمام الاتحاد
27/02/2022   9:14 ص

أول تعليق من “هاسي” بعد خسارة الديربي أمام الاتحاد

+ = -
703

علق المدير الفني لفريق الأهلي بيسنيك هاسي، على الخسارة أمام الديربي أمام الاتحاد بنتيجة 3-4، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري المحترفين.

وقال هاسي في تصريحات بعد المباراة: “إذا لم تستطع جلب حكام أجانب على مستوى عالٍ، المحلي أفضل”

وأضاف: “هل يقطع خبراني يده لكي لا يحتسب الحكم ركلة جزاء؟ أداء الحكم اليوم كان غريبًا”.

وتابع: “هناك لاعب طلب مني أنه يحصل على بطاقة صفراء حتى يكون جاهز للقاء الاتحاد، ولكن تمنيت لو أنه توقف ولم يلعب اليوم”. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 51 في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز التاسع.

أول تعليق من “هاسي” بعد خسارة الديربي أمام الاتحاد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200411.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.