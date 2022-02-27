بالفيديو.. “كونترا”: الاتحاد أهدر العديد من الفرص أمام الأهلي.. ولكن الأهم هو الفوز

تحدث المدير الفني للاتحاد، المدرب الروماني كوزمين كونترا، على فوز فريقه أمام الأهلي، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال كونترا، في تصريحات عقب انتهاء المباراة، إن شوط المباراة الأول لفريقه أمام الأهلي كان رائعا جدا، خاصة أن فريقه استطاع تسجيل ثلاثة أهداف”.
وأضاف الروماني كوزمين كونترا، أن الاتحاد أهدر العديد من الفرص في أوقات الشوط الثاني من المباراة، وهو ما جعل فريق الأهلي يستطيع العودة إلى أجواء المباراة، وفي النهائية الأهم من ذلك هو الفوز. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز التاسع.
” قدمنا مستوى رائع في الشوط الأول ، والفريق أهدر العديد من الفرص والأهم من ذلك هو الفوز ”
كوزمين كونترا – مدرب نادي #الاتحاد#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/FMkSgXDw03
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022