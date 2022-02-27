دائرة الحكام: الحكم أخطأ باحتساب ركلة جزاء للهلال في ديربي كأس الملك

أكدت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار حكم مباراة النصر والهلال، بربع نهائي كأس الملك، غير صحيح باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال في احتكاك سالم الدوسري مع عبدالإله العمري، وأن التنافس كان طبيعيا.
وأوضحت أنه لا يوجد ركلة جزاء للهلال في احتكاك “ماريغا” مع منصور الشمري والاحتكاك طبيعي وقرار الحكم صحيح.
وفاز فريق الهلال قبل أيام على نظيره النصر، بملعب مرسول بارك بنتيجة 2-1، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس الملك ويواجه نظيره الشباب. وفق “أخبار 24”.