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جديد المحليات > شاهد.. “أمانة الرياض” تطيح بوافدين حوّلوا سطح منزل إلى معمل لتصنيع العود من الأخشاب
28/02/2022   12:02 ص

شاهد.. “أمانة الرياض” تطيح بوافدين حوّلوا سطح منزل إلى معمل لتصنيع العود من الأخشاب

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ضبطت أمانة منطقة الرياض، مجموعة من الوافدين حوّلوا سطح أحد المنازل الشعبية إلى معمل لتصنيع العود.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الوافدين قاموا بوضع روائح صناعية على الأخشاب، واستعملوا أدوات متهالكة في بيئة مليئة بالقاذورات، ثم قاموا بتسليمها لموّزعين مشتركين معهم في الجُرم.

وأضافت أنه تمت الإطاحة بالمخالفين وإغلاق الموقع واستدعاء مالكه لنيل العقوبات الرادعة وفق النظام.

 الإطاحة بوافدين تخصصوا في تحويل نشارة الأخشاب إلى “عود طبيعي” بعد أن حولوا سطح منزل مهجور وسط #الرياض إلى معمل لتصنيع البخور .. pic.twitter.com/YrTmnMTV4Z

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. “أمانة الرياض” تطيح بوافدين حوّلوا سطح منزل إلى معمل لتصنيع العود من الأخشاب

جديد المحليات
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