بالفيديو : نسبة البطالة لدى الإناث أعلى من الذكور.. وهذه الفئة مستثناة من الدعم المادي

أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، الأهداف الإستراتيجية للصندوق، والتي يمكن من خلالها قياس أثره على سوق العمل.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن هذه الأهداف تتمثل في دعم رأس المال البشري وتنميته، وتعزيز المواءمة بين العرض والطلب من خلال قنوات التوظيف المختلفة، واستدامة التوظيف لدى الفئات الأكثر عرضة للبطالة.
وأضاف أن البطالة لدى الإناث أعلى من نظيرتها لدى الذكور، كما أن البطالة ترتفع في المناطق النائية مقارنة بنظيراتها الرئيسية، وذلك بسبب غياب فرص العمل في هذه المناطق الطرفية.
وفيما يتعلق بدعم الصندوق، أكد الجعويني أنه يتم تقديم الدعم لكافة الأشخاص الذين يستوفون الشروط الموضوعة، ويُستثنى من ذلك فقط الأشخاص الذين تثبت عدم جديتهم في الحصول على الدعم.
وأشار إلى أن الصندوق يقيّم جدية المتقدمين من خلال بعض الإجراءات، منها التواصل بالتواصل مع المستفيدين، والوقوف على مدى التزامه بحضور الدورات التدريبية التي يقيمها الصندوق.
#في_العلن | مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”: نسبة البطالة لدى النساء مرتفعة مقارنة بالرجال. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/BDr19S2vBG
— قناة السعودية (@saudiatv) February 27, 2022
#في_العلن| شروط الحصول على دعم صندوق الموارد البشرية “هدف”. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/cL4AVObbya
— قناة السعودية (@saudiatv) February 27, 2022
وفق “أخبار 24”.