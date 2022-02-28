تضم أكثر من 30 مصنّعًا ومصدرًا.. “الصادرات السعودية” تنظم بعثة تجارية إلى سلطنة عُمان

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية بعثة تجارية ضمّت أكثر من 30 شركة من كبار المصنّعين والمصدرين السعوديين في قطاعي مواد البناء وقطاع الأغذية إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان.
وأوضح نائب أمين عام الصادرات السعودية للاستراتيجية والتخطيط المهندس عبدالرحمن العثمان، أن تنظيم هذه البعثة التي تستهدف 70 شركة عمانية يأتي بعد أن وقّع البلدان مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار، لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات وقطاعات اقتصادية عدة، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى مسقط في شهر ديسمبر من العام الماضي 2021م.
وأكد أن البعثة التجارية إلى سلطنة عُمان ستعزز من آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وترسخ العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتزود المصدّرين السعوديين بالفرص المتاحة في السوق العُمانية لجميع القطاعات وتحديدًا قطاعي مواد البناء والأغذية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية قد بلغت نحو 3.5 مليار ريال حتى شهر نوفمبر من عام 2021م، حيث تصدّر قطاع الأغذية أعلى القطاعات تصديرًا للسلطنة بقيمة بلغت 884 مليون ريال، يليها قطاع البتروكيماويات بقيمة 709 ملايين وقطاع مواد البناء بقيمة 529 مليون ريال.