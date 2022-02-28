الأهلي ينتظر رد أحد المدربين لقيادة الفريق تمهيدا لفسخ عقد “هاسي”

كشفت مصادر أن إدارة النادي الأهلي قررت الاستغناء عن المدرب الألباني بيسنيك هاسي، وذلك بعد الخسارة في ديربي جدة أمام الاتحاد بنتيجة 4-3، ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية”، أن إدارة النادي في انتظار رد أحد المدربين الذين يتم التفاوض معهم لقيادة الفريق تمهيدا لإنهاء عقد هاسي.
وأبانت أن الإدارة لم تبلغ هاسي بقرار الاستغناء عنه حتى الآن، وذلك بسبب عدم التوقيع مع المدرب الجديد بشكل رسمي.
وأشارت إلى أن هاسي سيقود لقاء الفريق أمام نادي الاتفاق، الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي، في حال لم يتم التوقيع مع مدرب جديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.