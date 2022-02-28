مستجدات كورونا.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة وتزايد حالات التعافي وارتفاع طفيف في الإصابات

أظهر التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة، تواصل انخفاض الحالات الحرجة جراء الفيروس، حيث بلغ إجماليها 601 حالة، بانخفاض قدره 8 حالات عن يوم أمس، ليستمر منحنى الحالات الحرجة في النزول للأسبوع الرابع على التوالي.
وبيّن التقرير الذي أصدرته وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة سجلت لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعاً طفيفاً قدره 21 حالة مقارنةً بالأمس، مسجلةً 653 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 745027 حالة.
وتشهد حالات الوفاة استقراراً ملحوظاً خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث سجل التقرير حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8998 حالة وفاة.
وتواصل ارتفاع حالات التعافي من مرض كوفيد 19، حيث سجلت المملكة 1085 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 721473 حالة.
وفق “أخبار 24”.