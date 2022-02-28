غدا.. بدء المهلة التصحيحية للمركبات المهملة أو التالفة دون رسوم أو غرامات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن بدء سريان المهلة التصحيحية للمركبات المهملة أو التالفة دون رسوم أو غرامات بداية من غد الثلاثاء.
ودعت الإدارة مجدداً، ملاك تلك المركبات إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام، مبينةً أنه سيتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.
وأوضحت أن إسقاط المركبات من سجل المرور يبدأ بتسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغي تسجيلها “التشليح”، أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن لوحات تلك السيارات ورخص سيرها تسلم لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.