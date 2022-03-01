إحداها لمواطن صدم دورية مرور متعمدًا.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جـرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول وهو يقوم بالتفحيط وصدم إحدى دوريات المرور بمركبته في تبوك، كما تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية، قام بإيواء 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في أبها.
وألقى الأمن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسية البنجلادشية، ظهروا في فيديو إثر مشـاجرة جماعية بينهم في مقهى شعبي بجدة، كما تم القبض على مواطن تعمد صدم صدورية أمنية في أحد الأحياء السكنية في حائل. وفق “أخبار 24”.
كما تم القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي “ساهر” في تربة، كما تم إلقاء القبض على مواطن استخدم مركبته في نقل مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في نجران.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/YQ8rLuSk85
— الأمن العام (@security_gov) March 1, 2022