نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الحقيل” يطلق جائزة للمراقبين المتميزين في الأمانات
03/03/2022   1:23 م

“الحقيل” يطلق جائزة للمراقبين المتميزين في الأمانات

+ = -
547

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، جائزة للمراقبين المتميزين في الأمانات، وذلك خلال مشاركته في ملتقى “صناع الامتثال” الأول الذي استضافته أمانة منطقة حائل يوم أمس (الأربعاء).

وأوضح أن الجائزة ستمنح لـ 17 مراقبًا على مستوى جميع المسارات الرقابية، بحيث سينال فيها مراقب واحد من كل أمانة وسيُكافأ المراقب المتميز بمكافآت مالية ودورات خارجية وأولوية في الحصول على الترقيات الاستثنائية والعادية إضافة لتكريم خاص للمراقب في الملتقى الثاني.

يذكر أن ملتقى “صناع الامتثال” يشارك فيه 17 أمانة على مستوى المملكة لمناقشة أبرز التحديات الرقابية والخروج بأفكار وحلول إبداعية من خلال عدد من ورش عمل.وفق “أخبار 24”.

“الحقيل” يطلق جائزة للمراقبين المتميزين في الأمانات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201056.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.