“الحقيل” يطلق جائزة للمراقبين المتميزين في الأمانات

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، جائزة للمراقبين المتميزين في الأمانات، وذلك خلال مشاركته في ملتقى “صناع الامتثال” الأول الذي استضافته أمانة منطقة حائل يوم أمس (الأربعاء).
وأوضح أن الجائزة ستمنح لـ 17 مراقبًا على مستوى جميع المسارات الرقابية، بحيث سينال فيها مراقب واحد من كل أمانة وسيُكافأ المراقب المتميز بمكافآت مالية ودورات خارجية وأولوية في الحصول على الترقيات الاستثنائية والعادية إضافة لتكريم خاص للمراقب في الملتقى الثاني.
يذكر أن ملتقى “صناع الامتثال” يشارك فيه 17 أمانة على مستوى المملكة لمناقشة أبرز التحديات الرقابية والخروج بأفكار وحلول إبداعية من خلال عدد من ورش عمل.وفق “أخبار 24”.