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جديد المحليات > “شؤون الأسرة”: 80% من السعوديين لا يمارسون الرياضة.. وهذه المناطق هي الأعلى ممارسة
03/03/2022   1:23 م

“شؤون الأسرة”: 80% من السعوديين لا يمارسون الرياضة.. وهذه المناطق هي الأعلى ممارسة

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أكد مجلس شؤون الأسرة أن ممارسة الرياضة اليومية لها تأثير كبير على حياة أفراد الأسرة، وتنعكس إيجاباً على مختلف النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية للفرد والمجتمع.

وأوضح المجلس أن نحو 80% من السعوديين ( فوق 15 عامًا) لا يمارسون الرياضة، فيما بلغت نسبة الممارسين لها أكثر من 20%، وذلك وفقاً لمسح ممارسة الأسرة للرياضة لعام 2019 الذي أصدرته الهيئة العامة للأحصاء.

وأبان أن سكان منطقة مكة كانوا الأعلى ممارسة للرياضة بنسبة 23%، ثم نجران بنحو 21%، فالرياض بنحو 19%، وحلت جازان رابعًا بـ20%، وجاءت الجوف خامسًا بنسبة تقدر بنحو 19%.وفق “أخبار 24”.

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“شؤون الأسرة”: 80% من السعوديين لا يمارسون الرياضة.. وهذه المناطق هي الأعلى ممارسة

جديد المحليات
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