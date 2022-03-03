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رياضة > نواف العابد: منضبط في تدريبات الشباب.. ولن نستسلم
03/03/2022   1:22 م

نواف العابد: منضبط في تدريبات الشباب.. ولن نستسلم

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قال لاعب فريق الشباب، نواف العابد، إنه منضبط في التدريبات الأخيرة لفريقه رغم كونه بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة.

وأضاف العابد، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “شيء متعب أن تكون خارج الملعب وتجلس وتركز حتى اللحظة التي ستُشارك فيها، واللاعبون يساعدونني داخل الملعب”.

وأتم لاعب فريق الشباب تصريحاته بالتشديد على أن فريقه مازال منافسًا على لقب الدوري،قائلاً: “لن نستسلم سنعمل حتى نهاية الموسم”.وفق “أخبار 24”.

ويحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن نظيره النصر و8 نقاط عن الاتحاد المتصدر والمتبقي له مباراة.

نواف العابد: منضبط في تدريبات الشباب.. ولن نستسلم

رياضة
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