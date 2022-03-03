نواف العابد: منضبط في تدريبات الشباب.. ولن نستسلم

قال لاعب فريق الشباب، نواف العابد، إنه منضبط في التدريبات الأخيرة لفريقه رغم كونه بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة.
وأضاف العابد، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “شيء متعب أن تكون خارج الملعب وتجلس وتركز حتى اللحظة التي ستُشارك فيها، واللاعبون يساعدونني داخل الملعب”.
وأتم لاعب فريق الشباب تصريحاته بالتشديد على أن فريقه مازال منافسًا على لقب الدوري،قائلاً: “لن نستسلم سنعمل حتى نهاية الموسم”.وفق “أخبار 24”.
ويحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن نظيره النصر و8 نقاط عن الاتحاد المتصدر والمتبقي له مباراة.
نواف العابد – لاعب #الشباب : الفترة الماضية كنت منضبطا ومركزا على التمارين رغم أنني خارج الملعب .. زملائي ساعدوني داخل الملعب وسأحافظ على تركيزي حتى نهاية مسيرتي .. الشباب منافس على الدوري ولن نستسلم .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 2, 2022