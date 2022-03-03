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رياضة > تعرف على التشكيل المتوقع لـ “الهلال” أمام “النصر”
03/03/2022   1:22 م

تعرف على التشكيل المتوقع لـ “الهلال” أمام “النصر”

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يستعد فريق الهلال لخوض مباراة الديربي، مساء اليوم (الخميس) أمام نظيره النصر ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري.

ويدخل الهلال المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 44 نقطة.وفق “أخبار 24”.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني الأرجنتيني للهلال، رامون دياز، المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، بيريرا.

خط الهجوم: إيغالو وموسى ماريغا.

تعرف على التشكيل المتوقع لـ “الهلال” أمام “النصر”

رياضة
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