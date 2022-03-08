موسى ماريغا: فرطنا في نقاط عديدة.. وسنتوج بلقب الدوري

أعرب محترف نادي الهلال، المهاجم المالي موسى ماريغا عن ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الاتحاد.
وقال ماريغا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة” إن فريقه فرط في نقاط عديدة في بداية الدوري ما أثر عليه سلبًا.
وأضاف ماريغا: “إذا دخلنا مباراة الاتحاد بتركيز شديد وروح معنوية عالية، حتمًا سنحقق نقاط المبارة ونمتلك الحافز اللازم لذلك”.
وتابع المهاجم المالي: “إذا حققنا الفوز على الاتحاد وكذلك في بقية مباريات الدوري من جولات مؤجلة ومتبقية، سنتوج بلقب الدوري إن شاء الله”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة الـ12 (المؤجلة) من دوري المحترفين.