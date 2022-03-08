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جديد المحليات > “الحصيني”: اليوم أول منازل فصل الربيع.. ويمكن رفع الملابس الشتوية
08/03/2022   8:18 ص

“الحصيني”: اليوم أول منازل فصل الربيع.. ويمكن رفع الملابس الشتوية

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الثلاثاء) يحل نجم سعد السعود ويستمر لمدة 13 يومًا، هو أول منازل فصل الربيع فعليًا.

وأوضح “الحصيني” أنه من المتوقع أن يعتدل الطقس بوجه عام، كما يعد سعد السعود من مواسم الأمطار في المملكة والخليج، مبينًا أن آخر العقارب وهو العقرب الثالثة وتسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، حيث يودّع الشتاء ولا يودّع البرد، ويمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة.

ودعا أهل الوسطى والشمالية إلى الاحتفاظ بالمعاطف حتى نهاية موسم الذراعين الذي ينتهي في 10 شوال 1443هـ، لافتًا إلى أن الطيور تهاجر فيه كما يشتهر بالتقلبات الجوية، وتذبذب درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع. وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: اليوم أول منازل فصل الربيع.. ويمكن رفع الملابس الشتوية

جديد المحليات
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