رئيس ديوان المظالم: نظام الأحوال الشخصية سيسهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي والحد من التفاوت في الأحكام القضائية

رفع رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية.
وقال اليوسف إن صدور نظام الأحوال الشخصية يأتي ليؤكد حرص واهتمام المملكة وقيادتها على صون حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة كمكوّن ونواةٍ أولى للمجتمع، بما يعزّزُ كيانها ويحمي حقوق أفرادها، ويعكس مستوى ما تشهده المملكة من تقدم في ظل رؤية 2030 لرفع مستوى الشفافية وكفاءة الأنظمة.
وأضاف أن النظام سيسهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي، واستقرار مرجعيته والحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالأسرة، بما يعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن صدور نظام الأحوال الشخصية وما سبقه من صدور نظام الإثبات، يؤكدان ما بدأت به المملكة من تطوير للمنظومة التشريعية ورفع كفاءة الأنظمة وحماية حقوق الإنسان، والتي كان لولي العهد الفضل في رسم ملامحها وفق خطوات جادّة، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق.