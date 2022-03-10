أظهر منحنى الإصابات بفيروس “كورونا” في المملكة، استقراراً مسجلاً 190 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 3 حالات عن يوم أمس.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الأن 351 حالة.
وسجلت حالات التعافي من الفيروس 455 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 279661 حالات من أصل 748311 إصابة بالفيروس.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة منذ 28 ديسمبر 2021، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 في المملكة إلى 9014 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.