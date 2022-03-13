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جديد المحليات > مؤتمر صحافي مرتقب مساء اليوم لإعلان تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث
13/03/2022   4:44 م

مؤتمر صحافي مرتقب مساء اليوم لإعلان تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث

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تعقد لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م”، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم (الأحد)، لإعلان تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها مؤخرًا ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويشارك في المؤتمر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وسيتناول المؤتمر التعريف بالاستراتيجية، وركائزها، ومستهدفاتها، ومخرجاتها المتوقعة، ودورها في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، كما سيوضح المسارات الجديدة للابتعاث، وذلك وفق احتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة، وأولويات رؤية المملكة 2030م.

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وفق “أخبار 24”.

مؤتمر صحافي مرتقب مساء اليوم لإعلان تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث

جديد المحليات
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