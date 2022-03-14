بالفيديو.. أنمار الحائلي: بعزيمة اللاعبين انتصرنا على الشباب.. والاتحاد لا يقف على أي شخص

علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على فوز فريقه أمام الشباب بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الحائلي، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الحمد لله على الفوز، مباراة أمام الشباب كانت قوية جدا، لأنه هو الوصيف لنا، ويلعب كرة جميلة، وكنا في منعطف قوي وخرجنا منه”.
وعن تواجد محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الحزم، أوضح “الحائلي”: “الاتحاد كيان كبير لا يقف ولا علي ولا على أي لاعب، بالعكس نحن مجموعة واسمه فريق، وإن شاء الله في مباراة الحزم يكون متواجد”.
وتابع: “نحن لدينا طموح كبير، وعندنا أمل وإن شاء الله ربنا يرزقنا على قد طموحنا وتعبنا الفترة الماضية، ويتوج هؤلاء اللاعبين ببطولة لأنهم يستحقون، والدوري لم يحسم حتى الآن، لأنه باق 6 جولات في الملعب”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الشباب للمركز الثالث برصيد 46 بالتساوي مع الهلال في عدد النقاط، لكن الأخير يتبقى له مباراتان مؤجلتان.
#ملعب_SBC | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: مباراة كانت قوية.. بعزيمة اللاعبين انتصرنا.. الاتحاد نادي كبير لا يقف على أي شخص، وحمدالله سيكون جاهز لمباراة الحزم. #الشباب_الاتحاد #قناة_SBC pic.twitter.com/ppEFVDhwqe
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 13, 2022