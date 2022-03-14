بالفيديو.. العابد بعد خسارة الشباب أمام الاتحاد: “وجودي على الدكة أمر مزعج لي”

أبدى لاعب فريق الشباب، نواف العابد، انزعاجه من وجوده على دكة البدلاء، في المباراة التي خسر فيها فريقه مساء الأحد، أمام الاتحاد، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال نواف العابد، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الحمد لله على كل شيء، وهارد لك لجماهير الشباب، ومبروك لفريق الاتحاد، هو بالفعل فريق كبير.. المباراة كانت تلعب على جزيئات صغيرة، واستغلها نادي الاتحاد لأن الهدف الأول جاء من خطأ من فريقي”.
وعن تأثير الشباب بغياب المهاجم، أوضح العابد: “تركي العمار ما قصر في المباراة، ودخلنا باسم الشباب كمجموعة واحدة، وسبب الخسارة هي جزيئات بسيطة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “الحمد لله رجعت بشكل جيد، خلال المباريات الماضية، ووجودي على دكة البدلاء هو أمر مزعج لي، ولأي لاعب، ولكن في الأول والأخير الموضوع قرار مدرب وأنا أحترمه”.
“سبب الخسارة هي جزيئات بسيطة، و وجودي بالدكة هو أمر مزعج لي ”
نواف العابد – لاعب #الشباب#الشباب_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/FMG9Nz0zf1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 13, 2022