بالفيديو.. الشباب يسخر من حكام مباراة الاتحاد بهذه الطريقة

استعرض نادي الشباب، إحدى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد بالجولة الماضية من دوري المحترفين وعلق بطريقة ساخرة.
ونشر حساب نادي الشباب عبر “تويتر” مقطع فيديو لكرة اصطدمت في يد لاعب نادي الاتحاد، مهند الشنقيطي ولم يحتسبها حكم اللقاء وعلق: “مع الأسف.. ألم يكن من الأفضل استقدام حكام أفضل من هؤلاء”.
كما أجرى حساب نادي الشباب استفتاء ساخرًا، وكتب: “بعد الأخطاء المؤثرة من طاقم التحكيم هل تعتقد بأن حكم المباراة؟.. حكم كرة قدم أم حكم كرة يد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاتحاد حقق الفوز على الشباب بهدفين دون رد، في المباراة التي أدارها طاقم تحكيم يوناني بقيادة حكم الساحة، سيدروبولس أناستاسيوس.
مع الأسف.. ألم يكن من الأفضل استقدام حكام أفضل من هؤلاء ⁉️ @saudiFF pic.twitter.com/HVfJ3l8dr9
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 14, 2022
بعد الأخطاء المؤثرة من طاقم التحكيم في مباراة الأمس هل تعتقد بأن حكم المباراة 🤔؟
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 14, 2022