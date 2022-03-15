محافظ الدلم يفتتح مهرجان الخضار الأول في ساحة الاحتفالات بجوار المركز الحضاري في الدلم

يفتتح محافظ الدلم الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد مساء غد الأربعاء مهرجان الخضار الأول في الدلم والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في ساحة الاحتفالات بجوار المركز الحضاري في الدلم .
وأوضح المهندس مسعود بن سالم القريني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة أن المهرجان يقام خلال الفترة من 16 – 19 مارس لابراز ماتحضى به الدلم من ميزة تنافسيه في القطاع الزراعي بشكل عام وانتاج الخضار بشكل خاص بهدف التعريف والتسويق للمنتجات الزراعية حيث سيشهد مشاركة أكثر من 42 مزارعاً وشركة زراعية , كما سيشهد المهرجان برنامج إرشادي مصاحب يشارك من خلاله عدد من المتحدثين عن التحول إلى الزراعة المائية والإدارة المتكاملة للبيوت المحمية للخضار والتسويق الزراعي والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات التي تصيب الخضار.
وأضاف : هذا المهرجان تم إقامته بتوجيه من وزارة البيئة للتوعية بأهمية الخضار وتشجيع المجتمع لإستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول للإكتفاء الذاتي والمساهمة في دعم المزارعين ورفع هامش الربح وتوليد الفرص الوظيفية للشباب كاشفاً أن محافظة الدلم تحتضن أكثر من 1945 مزرعة وأكثر من 30 ألف بيت محمي وهو ما يميزها عن بقية محافظات المملكة في الاهتمام بزراعة الخضار .
وأضاف : سيشهد المهرجان أيضاً وجود فعاليات مصاحبه لكافة أفراد الاسرة مثل تواجد مسرح للأطفال والذي سيشهد تقديم جوائز قيمة وركن للقرية التراثية وعربات الاطعمة والأسر المنتجه والسيارات الكلاسيكية والحيوانات الاليفه داعياً الجميع لزيارة المهرجان للإستمتاع بكافة الفعاليات التي يحتضنها المهرجان الأول من نوعه في المنطقه .