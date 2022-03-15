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جديد المحليات > الخضراوات واللبن أكثر السلع ارتفاعاً.. و”الهيل” والملابس الأكثر انخفاضاً في فبراير 2022
15/03/2022   4:21 م

الخضراوات واللبن أكثر السلع ارتفاعاً.. و”الهيل” والملابس الأكثر انخفاضاً في فبراير 2022

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر فبراير 2022 مقارنةً بشهر فبراير 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وجاء كلٌ من (طماطم محلي، وفلفل أخضر بارد محلي، ولبن طازج محلي (الصافي)، وطماطم مستورد، وخيار محلي، وعنب لبناني، وقرع عسلي، وباذنجان أسود محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وبن حب/ لقمتي، وسبانخ، وتين محلي، وبصل مدور محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.وفق “أخبار 24”.

أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وحفاضات أطفال محلية “بامبرز”، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أسنان، وتغيير زيت) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، وشيلة (طرحة)، وعباءة نسائية، ومناديل ورق محلي (فاين)، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وحلاقة للرجال والأولاد).

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال فبراير 2022 مقارنة بفبراير 2021

السلعة وحدة القياس متوسط السعر فبراير 2021 متوسط السعر فبراير 2022 نسبة التغير
أولاً: السلع الغذائية

 
طماطم محلي 1 كجم 4.11 5.67 37.96 %
فلفل أخضر بارد محلي 1 كجم 7.47 9.89 32.4 %
لبن طازج محلي (الصافي) 1.5 لتر 6.38 8.38 31.35 %
طماطم مستورد 1 كجم 4.63 5.92 27.86 %
خيار محلي 1 كجم 4.7 5.95 26.6 %
عنب لبناني 1 كجم 13.32 16.67 25.15 %
قرع عسلي 1 كجم 5.83 7.25 24.36 %
باذنجان أسود محلي 1 كجم 4.73 5.86 23.89 %
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

 
نفقات الحفلات والأفراح 1 تكلفة 9182.81 12705.56 38.36 %
حفاضات أطفال محلية (بامبرز) 1 عبوة 67.45 69.73 3.38 %
ثالثاً: الخدمات

 
إقامة بالفنادق 1 أجرة 428.97 489.46 14.1 %
شقة مفروشة 1 أجرة 250.77 268.32 7 %
كشف طبيب أسنان 1 خدمة 174.39 179.88 3.15 %
تغيير زيت 1 تكلفة 88.64 91.27 2.97 %
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية

 
شعير مستورد 50 كجم 52.65 72.86 38.39 %
برسيم 1 بالة 19.9 24.61 23.67 %
الرودس 1 بالة 13.4 16.54 23.43 %
المكعبات 40 كجم 53.09 64.07 20.68 %
التبن أو الدريس 1 بالة 14.2 16.21 14.15 %
غنم حري 1 حبة 1263.11 1343.1 6.33 %
خامساً: السلع الإنشائية

 
خشب تشيلي 1م3 1240.45 1805.19 45.53 %
خشب روماني 1م3 1211.1 1694.42 39.91 %
كيابل كهربائية 120مم وطني 155.45 202.25 30.11 %
كيابل كهربائية 300مم وطني 389.95 504.04 29.26 %
كيابل كهربائية 35مم وطني 1 م 45.06 57.85 28.38 %

السلع الأكثر انخفاضاً خلال فبراير 2022 مقارنة بفبراير

2021

السلعة وحدة القياس فبراير 2021 فبراير 2022 نسبة التغير
أولاً: السلع الغذائية

 
هيل هندي 1 كجم 208.41 170.36 18.26 %
هيل أمريكي 1 كجم 191.34 165.84 13.33 %
بن حب /لقمتي 1 كجم 28.85 26.54 8.01 %
سبانخ 1 حزمة 1.27 1.18 7.09 %
تين محلي 1 كجم 18.71 17.74 5.18 %
بصل مدور محلي 1 كجم 3.25 3.11 4.31 %
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

 
عقال سوري 1 عقال 30.13 28.12 6.67 %
شيلة (طرحة) 1 شيلة 25.8 25.03 2.98 %
عباءة نسائية 1 عباءة 113.3 110.15 2.78
ثالثاً: الخدمات

 
مناديل ورق محلي (فاين) 1 علبة 3.14 3.09 2.52 %
اصلاح سيارة (ميكانيكا) 1 أجرة 92.98 91.45 1.65 %
حلاقة للرجال والأولاد 1 أجرة 15.51 15.46 0.32 %
رابعاً: السلع الإنشائية

 
أسمنت أسود وطني 50 كجم 15.09 14.44 4.31 %
أسمنت أبيض وطني 50 كجم 40.19 38.87 3.28 %
خرسانة عادي 250 ك 1م3 188.25 186.72 0.81 %

الخضراوات واللبن أكثر السلع ارتفاعاً.. و”الهيل” والملابس الأكثر انخفاضاً في فبراير 2022

جديد المحليات
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