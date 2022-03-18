“الأرصاد”: الكتلة الباردة ستستمر حتى الأسبوع المقبل.. وهذه الفترة المتوقعة لهطول الأمطار الربيعية

توقع محلل الطقس والمختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار الكتلة الجوية الباردة حتى تتأقلم منتصف الأسبوع المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.
وقال العقيل في حديث لقناة “الإخبارية”، إن الفرصة لا تزال مواتية لتكوُّن السحب الركامية الرعدية على بعض أجزاء مناطق القصيم والمدينة المنورة، والرياض، وحتى المناطق الشمالية الشرقية، لافتاً إلى أن الأمطار الربيعية تكون غالباً في بداية الجزء الأول من الربيع والجزء الثاني.
وأضاف أن الأجواء ستبقى غير مستقرة نوعاً ما حتى الربع الأول من فصل الربيع، لافتاً إلى أن من صفات الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع حدوث التقلبات الجوية بشكل سريع بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، وتقلبات في حركة الرياح.
وأشار المركز إلى أنه يتوقع استمرار تأثير العوالق الترابية من اليوم إلى الأحد، والتحسن في الرؤية الأفقية تدريجياً على كل من مناطق نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض، والشرقية.
فيديو | #الأرصاد: استمرار الموجة الباردة حتى الأسبوع القادم.. واستعدوا لهطول الأمطار الربيعية #الإخبارية pic.twitter.com/FuGVNoJrq2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 18, 2022
وفق “أخبار 24”.