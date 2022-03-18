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جديد المحليات > شاهد .. هكذا بدت الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وحي الحمدانية بجدة بعد افتتاحها
18/03/2022   6:08 م

شاهد .. هكذا بدت الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وحي الحمدانية بجدة بعد افتتاحها

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افتتحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الجمعة)، الحركة المرورية على الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وحي الحمدانية.

وأوضحت الوزارة أن مساحة مشروع استكمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وربطها بحي الحمدانية نحو 5.5 كيلومترات، مضيفة أنه يخدم عدداً من الأحياء الكبرى بمحافظة جدة.

وأضافت أن الطريق الرئيسي على الجسور يتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب عدد من المحاور التي تخدمها الجسور وتتكون من أربعة محاور: الأول من الشرق للغرب، والثاني من الغرب للشرق.

ونوهت بأن المحور الثالث يمتد من الجنوب إلى الشرق، والرابع من الشرق إلى الشمال، بالإضافة إلى 3 منحدرات وطريقي خدمة، مع تأهيل وتحسين طريق الحمدانية الرئيسي. وفق “أخبار 24”.

وزارة النقلوزارة النقلوزارة النقل

شاهد .. هكذا بدت الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وحي الحمدانية بجدة بعد افتتاحها

جديد المحليات
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